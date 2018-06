Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichen lagen im ersten Quartal 2018 kalender- und saisonbereinigt um 5,2% höher als im ersten Quartal 2017, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen weiter mitteilt, wurde damit der höchste Stand seit Beginn der Erfassung im ersten Quartal 2003 erreicht. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz im ersten Quartal 2018 um 1,0%. Der Umsatz im Teilbereich Reisebüros, -veranstalter und sonstige Reservierungen legte gegenüber dem Vorjahresquartal mit 17,7% besonders stark zu. Diese zählen z. [mehr] aktiencheck.de Siemens Healthineers-Aktie: 110 oder 32,90 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q2-Zahlen auf einen Blick Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 32,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Siemens Healthineers AG hat am 3. Mai die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finan. [mehr] aktiencheck.de Dialog Semiconductor-Aktie: 38 oder 13 Euro? Alle Kursziele und Ratings nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Kirchheim-NabernBad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 38,00 oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Dialog Semiconductor hat am 09. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz ist im Jahres. [mehr] Kolumnen mehr > Ingrid Heinritzi Gold rettet Leben Jeder hat seine eigene Beziehung zum Gold. Für den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank bedeutete Gold in der Kindheit nicht zu verhungern Ewald Nowotny, Hüter der Österreichischen Nationalbank, hat kürzlich erzählt, dass er, 1944 geboren, nur überlebte, weil seine Mutter Goldmünzen hatte und damit Essen für ihren Sohn, der noch ein Baby war, kaufen konnte. Eine eher traurige Affinität, die das Gold damals für diese Generation hattte. Aber Gold in Krisenzeiten zu besitzen, war damals eine gute Idee und ist es auch heute noch. Denn seit Jahrhunderten kommt dem Gold als Vermögensanlage eine wichtige Bedeutung zu. . [mehr] Walter Kozubek Fussball WM-Ausrüster: Discounter auf Adidas, Nike, Puma Während die Sportartikelhändler in WM-Jahren meist durchweg Wachstum vermelden, ist der direkte Einfluss auf die Hersteller und deren Aktien begrenzt - ihre Geschäftsmodelle sind über zu viele Sportarten und Lifestyle-Produkte diversifiziert. Dennoch: Auch wenn die Fußballbegeisterung in Russland deutlich geringer sein dürfte als in Brasilien, ein Milliardenpublikum ist den Spielern und Herstellern gewiss - es geht ums Image: Adidas rüstet 12 der 32 Teams aus, Nike 10 Teams und Puma 4 Teams. Grund genug, kurzfristige Seitwärtsstrategien für die drei Spitzenreiter auszuloten. Attraktive Renditen für alle Basiswerte, für alle Anlegerprofile Defensive Anleger könnten mit dem LBBW-Discount-Zertifikat auf Adidas (DE000LB1L6V8) von einem Sicherheitspuffer profi. [mehr] IG Markets Wieder nicht geschafft - DAX knickt am Nachmittag ein Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und die daraus resultierende Hoffnung auf eine Entspannung der Situation auf der koreanischen Halbinsel konnte die Anleger nur kurz begeistern. Nach einem verheißungsvollen Start gelang es dem DAX zum wiederholten Mal nicht, die Kursgewinne zu verteidigen. Am Ende der gestrigen Börsensitzung ging der deutsche Leitindex unverändert aus dem Handel. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.851 Punkten und somit leicht über dem Schlusskurs vom Dienstag. Termine des Tages USA: Erzeugerpreise Mai (14:30 Uhr) USA: Fed-Zinsentscheid (20:00 Uhr) USA: Fed-Pressekonferenz (20:30. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

