Insgesamt will Toshiba eigene Anteile für rund 700 Milliarden Yen (5,4 Mrd Euro) erwerben, wie das Unternehmen am Mittwoch in Tokio mitteilte. An der Börse sorgte die Nachricht für einen Kurssprung. Die Toshiba-Aktie legte um bis zu elf Prozent auf 351 Yen zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Herbst vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...