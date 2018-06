Heute werden Trusts in der Schweiz nach ausländischem Zivilrecht behandelt: Schweizerinnen und Schweizer, die Vermögenswerte in einem Trust unterbringen wollen, müssen sich nach ausländischem Recht richten. Das will das Parlament ändern.Ungeduld im ParlamentZur Einführung von Trusts gab es immer wieder Vorstösse, der Bundesrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...