Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) nach Quartalszahlen zu? 45,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ProSiebenSat.1 Media-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die ProSiebenSat.1 Media AG hat am 09. Mai ihre Zahlen für das erste Quartal. [mehr] BNP Paribas DAX: Über 12.750 stabil Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist ausgehend von 12.610 (EMA200) gestiegen und hat das obere Mindestziel bei 12.925 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Sogar die sensible Horizontalmarke 12.950 sei touchiert worden. Danach sei es abwärts bis 12.811 gegangen. Die KO-Marke der aktuellen Aufwärtsbewegung bei 12.751 sei aber nicht gekreuzt worden. Solange der DAX oberhalb von 12.751 handle, seien weitere Hochs im aktuellen A. [mehr] aktiencheck.de Infineon-Aktie: 30 oder 23,50 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q2-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 Euro oder 23,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Infineon Technologies AG hat am 3. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt gegeben. W. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Feuer frei bei Bayer "Day one" ist bei Bayer noch nicht ausgerufen, doch die Mitarbeiter schachern mit den neuen Freunden aus St.Louis bereits kräftig um Posten und Zuständigkeiten wie man hört. Speziell bei CropScience kann von einer Übernahme von Monsanto nicht gesprochen werden, dort mutet alles eher umgekehrt an. Ohnehin lassen sich Amerikaner nicht übernehmen, da sind wir sicher und es lehrt die Vergangenheit. Immerhin - Discounter (TR22A0), Bonus (TR121D) und Discount-Calls (PP9CBD) empfehlen wir bei Bayer, denn die Aktie notiert noch immer moderat.Die UBS hat die Einstufung für Bayer nach Veröffentlichung des Wertpapierprospekts zur laufenden Kapitalerhöhung im Zuge der Monsanto-Übernahme auf "Bu. [mehr] Ingrid Heinritzi Gold rettet Leben Jeder hat seine eigene Beziehung zum Gold. Für den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank bedeutete Gold in der Kindheit nicht zu verhungern Ewald Nowotny, Hüter der Österreichischen Nationalbank, hat kürzlich erzählt, dass er, 1944 geboren, nur überlebte, weil seine Mutter Goldmünzen hatte und damit Essen für ihren Sohn, der noch ein Baby war, kaufen konnte. Eine eher traurige Affinität, die das Gold damals für diese Generation hattte. Aber Gold in Krisenzeiten zu besitzen, war damals eine gute Idee und ist es auch heute noch. Denn seit Jahrhunderten kommt dem Gold als Vermögensanlage eine wichtige Bedeutung zu. . [mehr] Fussball WM-Ausrüster: Discounter auf Adidas, Nike, Puma Während die Sportartikelhändler in WM-Jahren meist durchweg Wachstum vermelden, ist der direkte Einfluss auf die Hersteller und deren Aktien begrenzt - ihre Geschäftsmodelle sind über zu viele Sportarten und Lifestyle-Produkte diversifiziert. Dennoch: Auch wenn die Fußballbegeisterung in Russland deutlich geringer sein dürfte als in Brasilien, ein Milliardenpublikum ist den Spielern und Herstellern gewiss - es geht ums Image: Adidas rüstet 12 der 32 Teams aus, Nike 10 Teams und Puma 4 Teams. Grund genug, kurzfristige Seitwärtsstrategien für die drei Spitzenreiter auszuloten. Attraktive Renditen für alle Basiswerte, für alle Anlegerprofile Defensive Anleger könnten mit dem LBBW-Discount-Zertifikat auf Adidas (DE000LB1L6V8) von einem Sicherheitspuffer profi. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...