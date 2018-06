Mit der steigenden Inflationsrate, fragt sich so manch ein Anleger, ob es die EZB nun der Fed nachmachen und einen Zinsanstieg verkünden wird. In Hinblick auf die Sitzung am Donnerstag, wird damit eher nicht gerechnet. Ebenso bleibt fragwürdig, ob Draghi nun wie angekündigt das Anleihekaufprogramm bis September 2018 beenden wird. Wir blicken gespannt auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...