Zürich - Die Credit Suisse hat ihren «House View Outlook» für die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 präsentiert. Die Anlagestrategen der Bank gehen davon aus, dass hohe Erträge und Kreditflüsse an Privathaushalte und Unternehmen beidseits des Atlantiks zu anhaltend stabilen Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen führen werden, auch wenn die Geldpolitik weiter gestrafft wird.

Zudem deutet die Entwicklung vorlaufender Wachstumsindikatoren wie der Auftragseingang der Global Manufacturing PMI (Einkaufsmanagerindex) an, dass sich die Wirtschaftstätigkeit stabilisiert hat und das Wachstum mit einer Erholung in den USA und China erneut anziehen dürfte. Ein Grossteil der neuen Dynamik dürfte von Europa ausgehen, wo sich die Konjunktur im ersten Halbjahr verlangsamt hat. Angesichts dieses günstigen Umfelds geht die Credit Suisse davon aus, dass die Anleger im weiteren Jahresverlauf 2018 positive Renditen auf risikobehaftete Anlagen erwarten können, jedoch auf niedrigerem Niveau im Vergleich zur aussergewöhnlich starken Performance 2017.

«Supertrends», die High-Conviction-Aktienthemen der Credit Suisse, bleiben im Fokus. Heute hat das Investment Strategy & Research Team der Credit Suisse nach dem ersten Jahr eine Neuauflage der Supertrends veröffentlicht und blickt auf eindrucksvolle Resultate zurück.

Konjunkturprognose

Unternehmen und Haushalte in den USA und in Europa profitieren von hohen Erträgen und Kreditströmen. Die Ökonomen der Credit Suisse sind daher zuversichtlich, dass diese Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu soliden Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen führen wird - selbst wenn die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel weiter straffen. In den USA dürfte das Wachstum infolge der fiskalpolitischen Konjunkturmassnahmen und des robusten Arbeitsmarktes kräftig ausfallen. In der Eurozone ...

