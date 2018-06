FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr zurückhaltend sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Bis zur Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung am Abend dürften die Kontrakte nur seitwärts laufen. Und selbst dann lägen erst die Hälfte der Informationen vor, da die EZB am Donnerstag tagt, heißt es im Handel. Mittelfristige Trend-Positionierungen dürften daher nicht vor Donnerstagnachmittag aufgenommen werden.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 159,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,03 Prozent und das -tief bei 159,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 131,07 Prozent.

June 13, 2018 02:38 ET (06:38 GMT)

