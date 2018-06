Scheideggstrasse 73 - 8038 Zürich E-Mail: cyrill@scx.ch Pressestelle: Siro Barino Adresse: Barino Consulting - Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach Tel.: +41 79 335 24 24 E-Mail: siro@barino.ch www.scx.ch Diese Mitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen» bezüglich der Blockworks AG («Blockworks») und der Swiss Crypto Exchange («SCX»), einschliesslich Beurteilungen, Schätzungen und Prognosen im Hinblick auf die Pläne und Ziele des Managements und künftiger Geschäftstätigkeiten und Services von Blockworks bzw. der SCX. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen, sich jedoch auch als unzutreffend erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Sie gelten deshalb zunächst nur an dem Datum, an dem sie gemacht werden. Blockworks und SCX geben keine Zusicherung ab und übernehmen keine Haftung im Hinblick auf die sachgerechte Darstellung, Vollständigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Genauigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Beurteilungen. Die enthaltenen Informationen können ohne jedwede Benachrichtigung geändert werden. Blockworks bzw. SCX übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=SDQKAGEHXL Dokumenttitel: SCX hat als erste regulierte Schweizer Handelsplattform für Blockchain-Produkte und Kryptowährungen den Handel aufgenommen Ende der Medienmitteilung 694903 13.06.2018

AXC0068 2018-06-13/09:15