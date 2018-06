Hier geht's zum Video

Die Freude über das Abkommen von Kim und Trump hielt gestern nicht allzu lange. Seine anfänglichen Zugewinne gab der DAX recht schnell wieder ab. So schloss er am Ende des Tages komplett unverändert. Die Anleger hielten sich vor dem heutigen FED-Zinsentscheid lieber zurück. Marktidee: TecDAX Der TecDAX befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig weist er auf allen Zeitebenen relative Stärke zum Leitindex DAX auf. Aktuell kämpft der TecDAX mit einer wichtigen Widerstandslinie. Gestern gelang zwar kurzzeitig der Sprung darüber. Am Ende schloss er aber unter dieser Marke.