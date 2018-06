Gestoppte bzw. gedrehte Serien: First Solar +3,92% auf 53,85, davor 9 Tage im Minus (-25,13% Verlust von 69,21 auf 51,82), Verizon -0,99% auf 48,81, davor 7 Tage im Plus (3,42% Zuwachs von 47,67 auf 49,3), Apache Corp. -4,13% auf 42,76, davor 6 Tage im Plus (14,45% Zuwachs von 38,97 auf 44,6), Palfinger -1,06% auf 32,75, davor 5 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 31,2 auf 33,1), Delivery Hero -0,53% auf 41,16, davor 5 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 39,94 auf 41,38), Lanxess -0,31% auf 70,8, davor 5 Tage im Plus (4,35% Zuwachs von 68,06 auf 71,02), ProSiebenSat1+0,7% auf 24,56, davor 5 Tage im Minus (-4,99% Verlust von 25,67 auf 24,39), Walt Disney -0,02% auf 104,33, davor 4 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 99,94 auf 104,35), voestalpine -0,41% auf 45,69, davor 4 Tage im Plus (6,23%...

