DAX - Weitere Abgaben wahrscheinlich (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am Freitag setzte der DAX auf die zuvor überschrittene Abwärtstrendlinie zurück und startete bei 12.600 Punkten eine Erholung, die ihn im gestrigen Handel an den anvisierten charttechnischen Widerstand bei 12.950 Punkten führte. Und dort schlugen die Bären wie erwartet zu: Direkt nach der bullischen Eröffnung setzte eine Verkaufswelle ein, die den Index an die 12.800 Punkte-Marke drückte. Seither tendiert der DAX seitwärts. Die Verkaufswelle hat das Potenzial, die Erholung der letzten Tage zu beenden. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.50 Uhr): Bricht der Index jetzt unter 12.800 Punkte ein, wäre ein Test der...

