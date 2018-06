Am Mittwochmorgen sind die Preise für die Ölsorten Brent und WTI moderat gefallen. Der Auslöser: Spekulationen um eine bevorstehende Fördererhöhung.

Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gefallen. Am Markt wurde auf Spekulationen über eine bevorstehende Förderanhebung durch große Produzenten verwiesen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,68 US-Dollar. Das sind 20 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung ...

