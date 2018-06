It has been decided to admit the following mortgage bonds (SDO) for trading and official listing with effect from 14 June 2018: Udstede Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit r / Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S issuer -------------------------------------------------------------------------------- Første 14-06-2018 14-06-2018 14-06-2018 14-06-2018 dato for handel / First day of tradin g -------------------------------------------------------------------------------- ISIN DK0009519514 DK0009519357 DK0009519431 DK0009519274 -------------------------------------------------------------------------------- Instrum 1NYK13HJja24EURRF 1NYK13Hja29DKKRF 1NYK13Hja20EURIT 1NYK13Hja20DKKIT ent name/t icker -------------------------------------------------------------------------------- Udstede EUR DKK EUR DKK lsesval uta / Curren cy, issuan ce -------------------------------------------------------------------------------- Årlig 1 1 1 1 nomine l rente / Nomina l intere st rate -------------------------------------------------------------------------------- Udløbsd 01-01-2024 01-01-2029 01-01-2020 01-01-2020 ato / Maturi ty date -------------------------------------------------------------------------------- Termine 1 1 1 1 r pr. år / Paymen ts per year -------------------------------------------------------------------------------- ?? For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. 33 93 33 66