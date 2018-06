Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EIA erhöht Ölförderprognose für 2018 und senkt sie für 2019

Die US-Energie-Informationsbehörde (EIA) hat im Rahmen ihres kurzfristigen Juni-Ausblicks die US-Produktionsprognose für 2018 um 0,6 Prozent erhöht auf 10,79 Millionen Barrel pro Tag. Zugleich senkte sie ihre Erwartung für das Jahr darauf um 0,8 Prozent auf 11,76 Millionen tagesdurchschnittlich. Die Preisprognose für das Barrel der US-Sorte WTI reduzierte die EIA für 2018 um 1,6 Prozent auf 64,53 Dollar und erhöhte zugleich die Schätzung für die Nordseesorte Brent um 0,5 Prozent auf 71,06 Dollar. Aktuell kostet WTI 66,43 Dollar und Brent 76,37 Dollar je Fass.

Scholz geht in Debatte über Verteidigungsetat auf Distanz zu Merkel

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in der Debatte über die künftige Höhe des Verteidigungsetats eine zurückhaltendere Position eingenommen als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wenn wir in unsere Straßen, Pflegeplätze, Schulen und Kinderbetreuung investieren und gleichzeitig keine neuen Schulden machen wollen, sind auch mögliche Steigerungen für das Militär begrenzt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das muss jedem klar sein."

Vzbv-Chef Müller: Scheuer muss Industrie im Dieselskandal zur Verantwortung zwingen

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, die Autoindustrie im Dieselskandal zur Verantwortung zu ziehen. "Der Verkehrsminister muss wissen, dass die Schonfrist für die deutsche Autoindustrie vorbei ist", sagte Müller der Rheinischen Post. Seine Glaubwürdigkeit nehme "großen Schaden", wenn er es nicht schaffe, die Hersteller in die Pflicht zu nehmen.

Pjöngjang: Kim und Trump nehmen gegenseitige Einladungen an

Nach dem historischen Gipfeltreffen von Kim Jong Un und Donald Trump haben sich Nordkorea und die USA gegenseitig mit Lob überhäuft: Die nordkoreanischen Staatsmedien werteten das Treffen am Mittwoch als "radikalen Wendepunkt" in den angespannten Beziehungen beider Länder. Kim und Trump hätten gegenseitige Einladungen nach Washington und Pjöngjang "erfreut" angenommen. Trump zeigte sich bei Twitter überzeugt, der Gipfel habe zur Verhinderung einer "atomaren Katastrophe" beigetragen.

Trump: Gipfel mit Kim hat zur Verhinderung von Atom-Katastrophe beigetragen

Sein historisches Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat nach Worten von US-Präsident Donald Trump zur Verhinderung einer "atomaren Katastrophe" beigetragen. "Die Welt ist einen großen Schritt zurückgetreten von einer möglichen atomaren Katastrophe", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Keine Raketenabschüsse, Atomtests oder Forschung mehr!", twitterte der Präsident. "Danke an den Vorsitzenden Kim, unser Tag zusammen war historisch!"

Britische Premierministerin May entgeht Brexit-Niederlage im eigenen Land

Im Ringen um die Brexit-Regelungen ist die britische Premierministerin Theresa May im eigenen Land einer immensen Niederlage entgangen: Das Unterhaus lehnte am Dienstag mit 324 zu 298 Stimmen eine Änderung des Brexit-Gesetzes ab, das dem Parlament ein Veto für die mit Brüssel ausgehandelten Pläne zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gegeben hätte. Zuvor hatte sich eine Mehrheit im Oberhaus für diesen Änderungsantrag ausgesprochen, das Vorhaben wurde daraufhin im Unterhaus debattiert.

Russlandbeauftragter sieht "Bewegung" im Ukraine-Konflikt

In die Bemühungen zur Lösung des Konflikts um die Ostukraine ist nach Ansicht des Russlandbeauftragten der Bundesregierung, Dirk Wiese (SPD), durch das Außenministertreffen im Normandie-Format "Bewegung" gekommen. Es sei jedoch klar, "dass ein Treffen nicht den gordischen Knoten durchschlägt für die Situation in der Ostukraine", sagte Wiese der Nachrichtenagentur AFP. Die Beratungen in Berlin seien ein Auftakt gewesen, "um beide Seiten näher zu bringen".

Iraks Wahlsieger Sadr kündigt überraschend Bündnis mit proiranischem al-Ameri an

Der Wahlsieger der Parlamentswahl im Irak, Moktada Sadr, hat überraschend ein Bündnis mit dem zweitplatzierten früheren Milizenführer Hadi al-Ameri angekündigt. Sein Marsch für Reformen und al-Ameris Eroberungsallianz hätten ein "echtes Bündnis" gebildet, "um die Bildung einer nationalen Regierung frei von jedem Dogmatismus voranzutreiben", kündigte Sadr am Dienstagabend bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit al-Ameri in der Stadt Nadschaf an. Die Ankündigung kommt überraschend, da Sadr strikt gegen einen iranischen Einfluss im Irak ist. Er hatte zuvor angedeutet, nicht mit al-Ameri zusammenarbeiten zu wollen.

Merkel will weitere Gespräche mit Seehofer über Asylfrage führen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Streit mit CSU-Chef Horst Seehofer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze ihre ablehnende Position zu dieser Maßnahme bekräftigt und zugleich weitere Gespräche mit Innenminister Seehofer dazu angekündigt.

Flüchtlinge von der "Aquarius" auf dem Weg nach Spanien

Die mehr als 600 Flüchtlinge auf dem Hilfsschiff "Aquarius" sind nach tagelanger Ungewissheit auf dem Weg nach Spanien: Die "Aquarius" sowie zwei italienische Schiffe starteten am Dienstagabend in Richtung Valencia, wie die Organisation SOS Méditerranée über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die Reise dauere mindestens vier Tage, hieß es.

Ungarn und Slowakei stellen sich hinter Italien

Ungarn und die Slowakei haben sich hinter die Entscheidung der neuen Regierung in Rom gestellt, die mehr als 600 Flüchtlinge auf dem Hilfsschiff "Aquarius" nicht ins Land zu lassen. "Wir sichern der italienischen Regierung unsere volle Unterstützung zu", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Budapest am Dienstag. Er hoffe, dass Italiens Vorgehen "einen Wandel in der europäischen Migrationspolitik" mit sich bringe.

US-Regierung verhängt endgültig Antidumping-Zölle auf spanische Oliven

Das US-Handelsministerium hat Antidumping-Zölle auf spanische Oliven angekündigt. Die Ware werde zwischen knapp 17 und 25,5 Prozent unter Wert verkauft, teilte das Ministerium am Dienstag in einer endgültigen Entscheidung mit. In vorherigen Entscheidungen hatte die US-Regierung nach der Prüfung dreier spanischer Exporteure moniert, dass die Oliven zwischen 15 Prozent und 20 Prozent unter ihrem Wert verkauft würden, und vorläufige Zölle verhängt.

Koalition einigt sich auf Gesetz zur Musterfeststellungsklage

Das diskutierte Gesetz über die Musterklage gegen Unternehmen kommt. Die Koalitionsfraktionen hätten bei den Gesprächen zur Einführung einer Musterfeststellungsklage eine Einigung erzielt, teilte Elisabeth Winkelmeier-Becker, rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mit.

UNO: Hungerkrise in Sahel-Zone verschärft sich

Die Hungerkrise in der afrikanischen Sahel-Zone droht sich nach Angaben der Vereinten Nationen weiter zu verschärfen. Fast sechs Millionen Menschen in den Ländern Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger und Senegal haben nicht genug zu essen, wie der Leiter des UN-Nothilfebüros (Ocha), Mark Lowcock, am Dienstag mitteilte. 1,6 Millionen Kinder leiden demnach unter schwerer Mangelernährung. Die Lage sei so ernst wie zuletzt 2012.

