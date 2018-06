Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Santiago De Los Caballeros/Wesel (pts006/13.06.2018/09:00) - SOVENTIX Karibik hat in der Dominikanischen Republik ein Solaraufdachsystem mit einer Gesamtleistung von zwei Megawatt (MWp) realisiert. Es handelt sich um das größte Solaraufdachsystem in der Karibik. Bereits im Jahr 2016 hat SOVENTIX den größten Solarpark in der Karibik mit einer Nennleistung von rund 34 MWp errichtet. Mit dem Projekt festigt der international agierende Projektentwickler aus Wesel seine Stellung als Marktführer für Solaranlagen im karibischen Raum. Größtes Solaraufdachsystem in der Karibik Das Solaraufdachsystem wurde in der Freihandelszone Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) der dominikanischen Hauptstadt errichtet. Die Module verteilen sich auf zehn Dächer. Die Anlage dient als Referenzprojekt für zukünftige Vorhaben in der kommerziellen Solarstromerzeugung. Sie wurde von SOVENTIX in enger Kooperation mit regionalen Subunternehmern realisiert. "Über die erfolgreiche Realisierung des Solaraufdachsystems freuen wir uns sehr, vor allem, weil die Photovoltaikanlagen Unternehmen die Chance eröffnen, unabhängiger vom störungsanfälligen lokalen Stromnetz zu werden. Die Schwankungen des Stromnetzes stellen die Unternehmen noch immer vor große Herausforderungen", sagt Alfonso Rodriguez, General Manager der SOVENTIX Caribbean GmbH. Attraktive Perspektiven für Solarenergie in der Dominikanischen Republik Aufgrund des instabilen Stromnetzes, der hohen Strompreise und der guten Einstrahlungswerte bieten sich in dem Inselstaat attraktive Perspektiven für Photovoltaik. Experten gehen davon aus, dass erneuerbare Energien eine tragende Rolle dabei spielen werden, den Zugang zu Elektrizität in der Dominikanischen Republik zu erweitern und die aktuell hohen Kosten der Energieimporte zu reduzieren. Die Regierung setzt daher auf die Förderung von Solarenergie und plant die Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um bis zu 65 % zu senken. "Mit den exzellenten Einstrahlungswerten ist Photovoltaik in weiten Teilen des Landes bereits wettbewerbsfähig gegenüber traditionellen Energieträgern. Damit bieten sich für die Bevölkerung und internationale Investoren attraktive Perspektiven. Wir verzeichnen hier eine immer stärkere Nachfrage nach Photovoltaikanlagen. Daher wollen wir unser Engagement in der Dominikanischen Republik weiter ausbauen", so Thorsten Preugschas, CEO der SOVENTIX-Gruppe. SOVENTIX setzt internationalen Wachstumskurs fort Das erfolgreiche Engagement von SOVENTIX unterstreicht den internationalen Wachstumskurs des Solarunternehmens aus Wesel. Aktuell umfasst die Pipeline Projekte in einer Größenordnung von knapp zwei Gigawatt, u.a. in Afrika, Südamerika, Nord- und Mittelamerika oder Europa. Davon werden aktuell Solarkraftwerke in einer Größenordnung von 1,1 MWp realisiert. Weitere Projekte mit einem Volumen von etwa 137 MWp wurden bereits fertig entwickelt. Damit zählt SOVENTIX zu den führenden deutschen international agierenden Projektentwicklern für Solarkraftwerke. Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender, international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.soventix.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Jan Hutterer Tel.: +49 172 346283 E-Mail: presse@soventix.com Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180613006

June 13, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)