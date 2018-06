Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Karlsruhe (pts007/13.06.2018/09:00) - Intervalid hat eine Software für die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entwickelt. Die Eröffnung der ersten deutschen Niederlassung beweist den Erfolg, Kunden schätzen die einfache Bedienung im Alltag und die Mustervorlagen. Viele Unternehmen brauchen einen externen Datenschutzbeauftragten - hier ist Intervalid mit der Multi-Mandantenfähigkeit die ideale Lösung. Die Datenschutzmanagement-Software Intervalid führt Unternehmen zur lückenlosen Umsetzung, Kontrolle und Dokumentation der DSGVO, inklusive aller deutschen bzw. EU-weiten Anpassungen. Die Software wurde in Kooperation mit Juristen und IT-Experten entwickelt und wird laufend aktualisiert. Benigna Prochaska, Gründerin und Geschäftsführerin von Intervalid erklärt ihren Ansatz: "Datenschutz sollte in Ihrem Unternehmen etabliert und Teil der täglichen Arbeit werden. Dazu ist es unerlässlich das Bewusstsein bei jedem Mitarbeiter zu stärken und diese aktiv einzubinden - denn diese sind der Schlüssel für die tagtägliche Umsetzung des Datenschutzes in Ihrem Unternehmen." Nahe beim Kunden Mit der Eröffnung des Standortes in Karlsruhe können bestehende und künftige Kunden in Deutschland ab jetzt vor Ort betreut werden, denn die Experten von Intervalid stehen auch bei Implementierung und fachlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. "Wir möchten nahe bei unseren Kunden sein, um sie rasch und individuell bei der Umsetzung der DSGVO unterstützen zu können", so Prochaska. In Deutschland und Österreich hat man in kurzer Zeit Bestandskunden in unterschiedlichen Branchen, sowie von KMU bis zu großen Firmen gewonnen. Intervalid führt Schritt für Schritt zur DSGVO und sorgt für regelmäßige Kontrollen * Erfassen aller Anwendungen, die personenbezogene Daten enthalten: Mitarbeiter können ohne Schulung und IT-Wissen alle Workflows, Checklisten oder Fragebögen verwenden * Technische und organisatorische Maßnahmen setzen und Folgenabschätzung durchführen * Überprüfen mittels Checklisten, ob die Anforderungen der DSGVO erfüllt sind: Risiko erkennen, Aufgaben online bearbeiten * Reports auf Knopfdruck: für Betroffene die das Recht auf Auskunft, Richtigstellung oder Löschung verlangen, oder für die Aufsichtsbehörde * Betroffenenrechte vollständig und fristgerecht erfüllen * Nachhaltiges Datenschutzmanagement, stetige Optimierung, gesetzeskonformer Erhalt * Schnelle Reaktion bei einem Data Breach durch Online-Dokumentation Aus den Erfahrungen in Kundenprojekten sieht Intervalid Handlungsbedarf bei E-Mails und Excel-Tabellen: So senden viele Unternehmen beispielsweise Gehaltslisten unverschlüsselt an den Steuerberater - hier sollte für die sichere Weiterleitung der Daten gesorgt werden. Genauso sind immer noch sehr viele Excel Sheets im Einsatz, Mitarbeiter kompensieren damit fehlende Funktionalitäten ihrer Anwendungen. Das ideale Werkzeug für externe Datenschutzbeauftragte Viele Unternehmen sind durch die Einführung der DSGVO gesetzlich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Diese Aufgabe kann in einigen Fällen nur mit externer Unterstützung erfüllt werden. Genau hier bietet Intervalid mit der der Funktion des Multi-Mandantensystems das ideale Werkzeug für externe Datenschutzbeauftragte: * Die Mandantenfähigkeit erlaubt, für jedes Unternehmen / jeden Kunden einen eigenen geschützten Bereich einzurichten * Vorlagen und Kopierfunktionen ermöglichen wiederkehrende Inhalte wie Löschfristen zu übernehmen - das erspart viel Arbeit * Die Kunden haben einen eigenen Zugang, sie bekommen Rollen und werden aktiv eingebunden mit der Online Ersterhebung, Fragebögen, Checklisten und Workflows * Audits und Überprüfungen erfolgen regelmäßig und automatisiert * Aktuelle Updates zu Neuerungen sowie Hilfestellungen sichern die gesetzeskonforme Unterstützung "Datenschutz geht über eine reine Dokumentation hinaus. Essenziell ist es, die Schwachstellen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Anhand von neuerster Technologie und einer einfachen Benutzeroberfläche werden Unternehmen dabei optimal unterstützt", erklärt Prochaska. Der Schutz der Privatsphäre muss zu einem selbstverständlichen Teil des täglichen Business werden und Lösungen wie Intervalid sorgen mit regelmäßigen Audits und Erinnerungen, dass darauf nicht vergessen wird. Kunden werden immer häufiger nach Datenschutz fragen, ist Prochaska überzeugt: "Jene Unternehmen, die ihren Datenschutz transparent gegenüber ihren Kunden darstellen können, haben einen klaren Marktvorteil. Für uns ist die Expansion nach Deutschland daher ein logischer Schritt, um für dieses wichtige Thema europaweit Bewusstsein zu schaffen und den Unternehmen ein Werkzeug in die Hand zu geben, das ihnen auf einfache Weise datenschutzrechtskonformes Handeln ermöglicht." Über Intervalid Die Lösung Intervalid ist als SaaS (Software as a Service) entwickelt und in einem zertifizierten Rechenzentrum installiert. Unternehmen benötigen nur eine Internetverbindung und können dank der intuitiven Oberfläche und der klaren Struktur sofort beginnen. 