- Häufigstes Nachhilfefach ist Mathematik - Nachhilfe für Schüler in der Unter- und Mittelstufe am gefragtesten



Das Ende des Schuljahres naht und damit die von vielen Schülern gefürchtete Zeugnisvergabe. Damit es mit den Noten im kommenden Schuljahr aufwärtsgeht, suchen in diesen Sommerferien viele Eltern wieder nach geeigneten Nachhilfelehrern.



Am günstigsten ist der Nachhilfe-Einzelunterricht in Dortmund. Hier geben Eltern im Schnitt 14,32 Euro pro Nachhilfestunde (45 Minuten) aus. Dagegen ist es in München vergleichsweise teuer. Mit 19,90 Euro pro Schulstunde zahlen die Bayern 39 Prozent mehr. Ähnliche Kosten nehmen auch Eltern in Stuttgart auf sich (19,45 Euro). Im bundesweiten Schnitt verlangen Nachhilfelehrer 17,78 Euro pro Nachhilfestunde.*



Top Nachhilfefach Mathe, Englisch und Deutsch dahinter



Unangefochtene Nummer eins der gewählten Fächer für Nachhilfe ist Mathematik. Gut 60 Prozent der Suchanfragen entfallen auf dieses Fach. Erst mit großem Abstand folgen Englisch und Deutsch (je 15 Prozent).



"Nachhilfe wird immer häufiger für Schüler eingesetzt, die bereits regelmäßig gute Noten schreiben", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Anders als Lehrer in größeren Schulklassen haben Nachhilfelehrer die Möglichkeit, gezielt auf Schwächen einzugehen und Schüler individuell zu fördern."



Die meisten Schüler, die Nachhilfe in Anspruch nehmen, sind in der Unterstufe (fünfte bis siebte Klasse) bzw. in der Mittelstufe (achte bis zehnte Klasse) mit jeweils 31 Prozent der Anfragen. Doch auch Grundschüler (erste bis vierte Klasse) und Schüler der Oberstufe (elfte bis dreizehnte Klasse) nutzen die professionelle Lernunterstützung.



*Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und Mai 2018 über CHECK24 Profis eingeholte Angebote für Nachhilfe



