EQS Group-News: SCX / Parola (s): Immissione sul mercato SCX, in qualità di prima piattaforma di trading svizzera regolamentata, ha avviato la contrattazione di prodotti blockchain e valute crypto 2018-06-13 / 09:15 *COMUNICATO ADHOC / COMUNICATO STAMPA* *SCX, in qualità di prima piattaforma di trading svizzera regolamentata, ha avviato la contrattazione di prodotti blockchain e valute crypto * *Zurigo, 13 giugno 2018* - SCX (Swiss Crypto Exchange) è la prima piattaforma di trading svizzera regolamentata, leader nel settore, sulla quale è possibile trattare prodotti basati su blockchain e valute crypto. La piattaforma è regolamentata da SRO/VQF e ha avviato oggi ufficialmente la sua attività. SCX è stata creata per permettere un accesso sicuro, trasparente e di alta qualità dalla Svizzera a prodotti basati su blockchain. SCX è convinta che la tecnologia blockchain e la criptotecnologia permettano sostanziali miglioramenti e una grande innovazione per l'economia in Svizzera e dunque per i mercati internazionali collegati. Una piattaforma di trading sicura e regolamentata in modo adeguato riveste quindi una grande importanza. *Un mercato in forte crescita richiede qualità, trasparenza e sicurezza * In un mercato in forte crescita delle transazioni basate su blockchain, SCX desidera contribuire alla standardizzazione, all'amissibilità e alla trasparenza in base a criteri di qualità e di sicurezza svizzeri. SCX offre sulla sua piattaforma un accesso semplificato ai principali segmenti blockchain e mette a disposizione uno strumento di base testato per le relative transazioni. SCX offre il commercio di Bitcoin, Ether et Token d'utilizzo et di pagamento selezionati. SCX introduce un "trusted gateway" di moneta tradizionale (FIAT) per la crittografia e permette dunque il contatto sicuro tra due contraenti. *Christian Katz, presidente del consiglio di amministrazione di SCX afferma*: "Le transazioni basate su blockchain, gli Smart contracts e molte altre innovazioni in campo crittografico vivranno nei prossimi anni una forte fase di crescita. Per poter gestire la mancanza di trasparenza delle transazioni blockchain, spesso ancora criticata e in parte a ragione, in un mercato normalizzato, è necessaria una base chiara, trasparente e regolamentata, che genera la relativa fiducia. SCX si presenta in questo caso come catalizzatore e vorrebbe fornire, in qualità di piattaforma regolamentata da SRO/VQF e strumento di conciliazione delle transazioni, un contributo a una migliore creazione di valore per tutti gli operatori del mercato, soprattutto in Svizzera." *Standard di qualità SCX* SCX è una piattaforma di crittografia focalizzata sulla Svizzera, che offre, in qualità di innovatore del mercato, attività e servizi tecnologici, nonché strumenti, nel settore della crittografia e del blockchain. SCX collabora con importanti partner svizzeri nel campo IT e garantisce dunque un ambiente commerciale sicuro e affidabile. SCX è sottoposto agli audit previsti per gli organismi di autodisciplina, al fine di evitare il riciclaggio di denaro sporco (know your customer, ossia "conosci il tuo cliente), e per le organizzazioni di controllo della qualità (SRO VQF). Tra l'altro anche l'accesso alla piattaforma è regolamentato in questo caso mediante "processi di onboarding" degli operatori del mercato. In questo modo si garantisce che vengano creati solo "portafogli puliti" e che i relativi "portafogli registrati" degli operatori del mercato costituiscano una base affidabile provata. Il trasferimento certificato di FIAT per la crittografia è permesso solo su banche partner SCX. I data center si trovano fisicamente nella Svizzera centrale. *Cyrill Tröndle, Amministratore di SCX, afferma*: "SCX desidera affermarsi come fornitore svizzero leader per l'accesso trasparente e l'equa contrattazione nel campo della contrattazione basata su blockchain. SCX è conforme a tutti i regolamenti relativi a blockchain e criptovalute e permette ai clienti in Svizzera di unire in maniera incondizionata i tradizionali valori svizzeri dimostrati con l'innovazione nel settore blockchain." *Team SCX* SCX dispone attualmente di un team composto da 22 collaboratori a Zurigo e in Europa, di cui alcuni talenti di altissimo profilo internazionale nel segmento della finanza e dello sviluppo IT su base blockchain. Il presidente del consiglio di amministrazione è Christian Katz, precedentemente responsabile della borsa svizzera SIX Swiss Exchange. *Contatti:* _Direzione:_ Cyrill Tröndle Indirizzo: SCX (c/o Blockworks AG) - Scheideggstrasse 73 - 8038 Zürich E-mail: cyrill@scx.ch *Ufficio stampa:* Siro Barino Indirizzo: Barino Consulting - Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach Tel.: +41 79 335 24 24 E-mail: siro@barino.ch www.scx.ch [1] Questo comunicato contiene "dichiarazioni previsionali sul futuro" relative a Blockworks AG ("Blockworks") e Swiss Crypto Exchange ("SCX"), incluse valutazioni, stime e previsioni in riferimento ai programmi e agli obiettivi della direzione e delle attività commerciali futuri, nonché dei servizi di Blockworks e/o SCX. Tali dichiarazioni fanno riferimento alle pianificazioni, alle stime e alle previsioni attualmente disponibili alla direzioni aziendale, ma che potrebbero anche essere confutate. Le dichiarazioni previsionali sul futuro sono soggette per la loro stessa natura a rischi noti e sconosciuti, a incertezze e ad altri fattori. Sono pertanto valide innanzitutto solo nella data nella quale vengono rilasciate. Blockworks e SCX non forniscono alcun garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in relazione alla rappresentazione professionale, alla completezza, alla correttezza, all'adeguatezza o alla precisione delle informazioni e delle valutazioni riportate nel presente comunicato. Le informazioni ivi contenute possono essere modificato senza alcun preavviso. Blockworks e/o SCX non si assumono alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o adattare le dichiarazioni previsionali sul futuro e le altre informazioni ivi contenute. 