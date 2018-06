Hier geht's zum Video

Wilde Kursschwankungen und keiner weiß warum. Das kann nur am so genannten Hexensabbat liegen. Was dahinter steckt erfahren Sie hier. Viermal im Jahr findet an der Börse der dreifache Verfall am Terminmarkt, der so genannte Hexensabbat, statt. Doch woher kommt die hohe Volatilität, die sich fundamental nicht erklären lässt und wie profitiert man, wenn die Kurse verrückt spielen? Das ist keine Hexerei!