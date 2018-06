Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-13 / 09:17 · Das Bewertungsportal BankingCheck initiierte mit seinen Partnern eKomi und financeAds das Event "Banking and Insurance Summit meets OMfinCon". · Namenhafte Experten diskutierten über aktuelle Trends und zukunftsweisende Technologien. · Verleihung der BankingCheck und eKomi Awards an die Besten der Finanz- und Versicherungsbranche. Berlin, 13. Juni 2018: Am 7. Juni 2018 fand erstmalig das gemeinsame Partnerevent "Banking and Insurance Summit meets OMfinCon" mit eKomi und financeAds im Berliner Festsaal Kreuzberg statt. Die Unternehmen widmeten ihren Netzwerken eine gesamte Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch. Erfolgreiches Online-Marketing und konstruktives Networking standen im Fokus dieser ganztägigen Veranstaltung. Das Programm umfasste zukunftsweisende Fachvorträge, reale UseCases, Pitches und Workshops. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war zudem die Verleihung der BankingCheck & eKomi Awards 2018. Am Veranstaltungstag kamen knapp 400 Gäste zum Branchentreff zusammen, darunter Geschäftsführer bis hin zu Marketing- und Vertriebsleitern sowie Branchengrößen der Finanz- und Versicherungsbranche. Das Event griff Wissenswertes mit Themen rund um die Datenschutzgrundverordnung, Besonderheiten der FinTech- und InsurTech-Branche sowie Neuigkeiten aus der Marketingwelt auf. Mit der Verleihung der BankingCheck & eKomi Awards konnten erneut die Besten der Branche ausgezeichnet werden. Während der viermonatigen Abstimmungsperiode (01.01. - 30.04.2018) bewerteten mehr als 120.000 Kundinnen und Kunden ihre Favoriten. Hierbei standen insgesamt 65 Anbieter- und 14 Produktkategorien zur Auswahl. "Als Award Teilnehmer der ersten Stunde haben wir den Mehrwert von Kundenbewertungen mit BankingCheck früh erkannt. Die Generierung von Kundenfeedback sowie die Nutzung des Testsiegels sind für uns zur Konstante im Marketing und Qualitätsmanagement geworden. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr das Event auch als Partner aktiv unterstützen konnten." so Alexander Kapst, Bereichsleiter Privatkunden der Deutschen Kreditbank. Der BankingCheck Award wird seit 2012 an die Finanzindustrie verliehen. Seit 2016 zeichnet der eKomi Award die besten Versicherer und InsurTechs aus. Der Banking and Insurance Summit fand 2018 zum dritten Mal statt, allerdings erstmalig in gemeinsamer Ausrichtung mit financeAds. Die Auswertung zu den BankingCheck & eKomi Awards 2018 finden Sie unter: https://www.bankingcheck.de/award/2018/BankingCheck_eKomi_Award_2018_Auswert ung.pdf [1] Weitere Informationen zum Event finden Sie unter https://www.bmo2018.de/ [2]. *Über BankingCheck* Das FinTech BankingCheck wurde im April 2011 gegründet und verbindet langjährige Erfahrung in der Bewertungs- und Finanzbranche. Auf dem Bewertungsportal BankingCheck.de können Kunden über 770 Anbieter und rund 900 Produkten bewerten sowie mehr als 1 Million Bewertungen einsehen. Seit Mitte 2015 gehört BankingCheck zum eKomi Konzern und konnte damit neben der internationalen Erweiterung auch den Funktionsumfang - bspw. durch die globale Partnerschaft mit Google, Microsoft und Yahoo! erweitern. http://www.BankingCheck.de [3] *Über eKomi - The Feedback Company* eKomi The Feedback Company wurde 2008 von Michael Ambros und Gunther Schmidt gegründet und ist Europas führender und größter unabhängiger SaaS-Anbieter von transaktionsbasierten Bewertungen und Customer Experience Management. Als weltweiter Google-Partner mit mehr als 250 Mitarbeitern und seinem Hauptsitz in Berlin sowie weiteren Büros in London, Paris und Madrid. Seit der Gründung hat eKomi mehr als 40 Millionen Kundenbewertungen eingesammelt und veröffentlicht. www.ekomi.de [4] *Über financeAds* Die financeAds GmbH & Co. KG wurde 2006 in Nürnberg gegründet und ist spezialisiert auf Performance-basiertes Online-Marketing für die Finanz-Industrie. Das Unternehmen betreibt im deutschsprachigen Raum das führende Affiliate-Netzwerk für Banken, Versicherungen & FinTechs. Als unabhängiger Dienstleister ist financeAds ein zuverlässiger Partner für Finanzunternehmen auf der einen sowie Webseiten-Betreiber auf der anderen Seite. Bereits über 200 Banken und Versicherungen wie die ING-DiBa, Targobank, norisbank, Consorsbank oder ARAG setzen für die Neukundengewinnung auf financeAds. www.financeads.net 