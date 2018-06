Mit bearishen Märkten, das möchte ich hier vorausschicken, konnte ich nie viel anfangen. Geld zu verdienen, wenn Aktien an Wert verlieren, schien mir immer ein wenig pervers. Also tat ich in den Krisenzeiten stets das, was Bullen in Krisenzeiten so tun: schlecht schlafen, granteln und warten, bis es wieder nach oben geht. Neulich hatte ich einen Albtraum, und zwar einen, den Bullen gar nicht mögen. Im April hatten die 10-jährigen US-Staatsanleihen die kritische 3-Prozent-Marke geknackt. Offenbar saß mir der Schrecken noch in den Gliedern und "inspirierte" meinen Traum. Ich träumte von einer Zinserhöhung bei den Amis. An meinem Desk beobachtete ich die Märkte. Nichts Besonderes, dachte ich, das haben wir oft und oft erlebt. Die...

