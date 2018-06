Der Fortschritt der Digitalisierung - Künstliche Intelligenz, Big Data oder Robotik - ist nicht zu stoppen. Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir ihn regulieren können. Lebst du noch oder flippst du schon? Eine leichte Abwandlung des Ikea-Slogans drängt sich mir auf, wann immer ich in den letzten Wochen Gespräche zum Thema Datenschutzgrundverordnung führe. Egal ob Arztpraxis, Einzelunternehmer oder börsennotiertes Unternehmen - keiner weiß so Recht, was da auf uns zukommt. Langsam macht sich allerdings Panik breit. Bequemlichkeit versus Datenschutz. Dabei waren sich viele Experten auf dem heurigen Gamechangers Festival einig: Die DSGVO war das klügste, das die Europäische Union Big-Data-Sammlern wie Facebook...

