In der Schweiz startet mit heutigem Tag die SCX (Swiss Crypto Exchange), eine regulierte Schweizer Handelsplattform, auf der Blockchain-basierte Produkte und Kryptowährungen gehandelt werden können. SCX wurde gegründet, um aus der Schweiz einen sicheren, hochqualitativen und transparenten Zugang zu Blockchain-basierten Produkten zu ermöglichen. SCX bietet den Handel von Bitcoin, Ether und ausgewählten Zahlungs- und Nutzung-Tokens. Christian Katz, Verwaltungsratspräsident von SCX: «Blockchain-basierte Transaktionen, Smart Contracts und viele weitere Innovationen im Kryptobereich werden in den nächsten Jahren einen starken Zuwachs erleben. Damit die heute noch teilweise zu Recht kritisierte Intransparenz von Blockchain-Transaktionen in einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...