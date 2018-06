Wie jedes kleine Unternehmen verdienen Restaurants Geld, indem sie mehr verkaufen, als sie ausgeben. Die Herausforderung für Restaurants im Vergleich zu einem Einzelhändler oder einem Friseursalon ist, dass die Lebensmittel verdeblich sind - einige davon sehr leicht. Für dich als Restaurantbesitzer bedeutet das, ein Menü zu erstellen, in dem du sowohl die Kosten als auch den Ausschuss kontrollieren kannst. Zum Beispiel, trockene Nudeln halten lange und sind sehr preiswert. Frischer Fisch kann nur eine Haltbarkeit von ein oder zwei Tagen haben, also wenn das Lachs-Special nicht verkauft wird, gibst du am Ende Geld aus, ohne dass sich die Investition lohnt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...