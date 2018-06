HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG nimmt Prognose zurück DGAP-Ad-hoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG nimmt Prognose zurück 13.06.2018 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 13.06.2018 Ad hoc-Mitteilung HSBC Trinkaus & Burkhardt AG nimmt Prognose zurück Der Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hat heute die am 22. Februar 2018 abgegebene Jahresprognose zurückgenommen. Das gilt sowohl für die Erwartung steigender Erträge im Gesamtjahr als auch für den avisierten Rückgang des Vorsteuerergebnisses in Höhe von zehn Prozent (2017: 251,3 Mio. Euro). Aufgrund der Marktverhältnisse in den ersten Monaten des Jahres sind die Provisionserträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es wird nicht erwartet, dies in den nächsten Monaten in vollem Umfang kompensieren zu können. Die nächsten Monate sind einem deutlich höheren Maß an Unsicherheit unterworfen als in den Vorjahren. Eine konkretere Prognose ist daher nicht möglich. Aufgrund hoher Investitionen in die IT und in kundenorientierte Projekte war bereits im Februar ein rückläufiger Vorsteuergewinn prognostiziert worden. An den Investitionen in eine moderne Infrastruktur wird festgehalten. Kontakt: Robert von Heusinger +49 211 910 1664 Robert.heusinger@hsbc.de Kontakt: Meldebeauftragter: Ulrich Schröer, Compliance-Beauftragter HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. IR-Ansprechpartner: Robert von Heusinger 13.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21-23 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-910 - 1664 Fax: 0211-910 - 3143 E-Mail: Robert.Heusinger@hsbc.de Internet: www.hsbc.de ISIN: DE0008115106, Liste sämtlicher emittierter ISIN veröffentlicht auf der Internetseite / List of all issued ISIN published on website http://www.about.hsbc.de/de-de/investor-relations/a d-hoc-disclosures WKN: 811510 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694833 13.06.2018 CET/CEST

