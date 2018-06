Böblingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auf der diesjährigen Solarmesse Intersolar in München präsentiert AXITEC Energy auf seinem Stand A2.390 einige neue Technologien im Bereich Solarmodule und Stromspeichersysteme.



Mit dem AXIblackperfect präsentiert AXITEC eine neue Zelltechnologie in sog. Schindeltechnologie (Shingle). Bei dieser neuartigen Modultechnologie werden die Zellen in gleichgroße Teile geschnitten, übereinandergelegt und verbunden. Der Begriff "Schindeltechnologie" kommt von dem Übereinanderlegen der Zellteile, was einem Schindeldach ähnlich sieht. Die technischen Eigenschaften mit einer Effizienz von 18,4 bis 19,6% und einer Leistung von 320-340Wp sind für ein komplett schwarzes Modul überragend. Da keine Leiterbahnen auf der Vorderseite des Moduls vorhanden sind, entsteht eine homogene schwarze Modulfläche, die ein neues ästhetisches Moduldesign ermöglicht. Das Ergebnis ist eine farblich gleichmäßige Dachfläche.



Weitere Neuigkeit ist das HC-Solarmodul. HC steht hier für Half-Cut und beschreibt, dass nur geschnittene Halbzellen zum Einsatz kommen. Die neuartige Halbzellentechnologie ist mit poly- und monokristallinen Zellen erhältlich. Beide kristallinen Varianten gibt es wahlweise 120- oder 144-zellig. Dadurch ergibt sich ein großer Einsatzbereich vom Eigenheim bis zu Großanlagen. Die Leistungen liegen 10-20 Wp über den Standardmodulen.



Bei den Stromspeichern wird auf der Messe innerhalb der AXIstorage Reihe der neue AXIstorage Li 10S dem Fachpublikum vorgestellt. Der speziell für die Photovoltaik entwickelte Stromspeicher hat eine nutzbare Speicherkapazität von 8 kWh und ist flexibel erweiterbar bis maximal 96 kWh im Ongrid-Betrieb. Durch die kompakte Bauweise können bis zu drei Speicher übereinandergestapelt werden. Der Speicher ist dadurch flexibel einsetzbar sowohl im Eigenheim als auch für Gewerbezwecke. Natürlich können auch E-Autos damit problemlos geladen werden.



OTS: AXITEC Energy GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109253 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109253.rss2



Pressekontakt: AXITEC Energy GmbH & Co. KG Steffen Wiedmann Otto-Lilienthal-Str. 5 71034 Böblingen, Deutschland Email: energy@axitecsolar.com Webpage: www.axitecsolar.com Tel. +49(0)7031/6288-5186