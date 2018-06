Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Mai in einem turbulenten Marktumfeld eine Wertsteigerung in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren. Seit Jahresanfang weise der Sauren Global Defensiv einen attraktiven Wertzuwachs in Höhe von 0,6% auf. An den Rentenmärkten hätten deutsche Staatsanleihen im Mai eine hohe Nachfrage erfahren. Die Umlaufrendite in Deutschland sei im Monatsultimovergleich von 0,39% auf 0,22% gefallen. Der REX-Performanceindex ...

