Die Epigenomics-Aktie befindet sich zur Zeit auf Achterbahnfahrt: Nach einen massiven Kurseinbruch Ende Mai ging es am vergangenen Montag um ganze 61% nach oben. Auf Jahressicht haben Epigenomics-Aktionäre 46% an Wert verloren (6-Monats-Performance: -37%) und notiert aktuell bei 2,82 Euro. Im vergangenen Jahr konnte sich die Epigenomics-Aktie an der Börse um 88% verbessern,...

