flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte hatten am Mittwoch nahezu durchweg Kursverluste zu verbuchen. Die Ausnahme bildete der japanische Nikkei225, der um 0,38 Prozent auf 22.966,38 Punkte zulegen konnte. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit im grünen Bereich. Der Deutsche Aktienindex eröffnete am Morgen via Xetra mit 12.857,16 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex bewegte sich auch am Dienstag letztendlich seitwärts, verlor gerade einmal 0,61 Indexpunkte und schloss bei 12.842,30 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 31. Mai 2018 bei 11.547,61 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 12. Juni 2018 bei 12.948,52 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableitbar. Die Widerstände kämen bei den Marken von 12.854/12.948/13.043/13.101 und 13.196 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.795/12.748/12.701 und 12.642 Punkten auszumachen. Unterhalb der 12.600er-Marke wäre zwar die Marke von 12.548 Punkten eine Unterstützung, doch wäre es fraglich ob dem bis dahin entstandenen Abwärtsdruck etwas entgegengesetzt werden könnte.

