Gemeinsam mit rund 180 Gästen führender Marken feierte DS Smith die offizielle Inbetriebnahme der Rollen-Digitaldruckmaschine am Standort in Fulda. In den Vorträgen, Workshops und bei der offiziellen Inbetriebnahme standen die neuen Möglichkeiten, die diese Drucktechnologie den Markenartikelherstellern und der Industrie bietet, im Vordergrund.

"Das Thema Innovation steht ganz oben auf unserer Agenda. Denn wir möchten unseren Kunden helfen, noch besser zu werden, damit sie in ihren jeweiligen Märkten auch in Zukunft die Pole-Position einnehmen", betont Philip Bautil, DS Smith Managing Director Central Europe, zur Begrüßung. "Der Rollen-Digitaldruck ermöglicht unseren Kunden nun auch bei mittleren und hohen Auflagen Maßanfertigungen für den Massenmarkt. Wir betreten damit gemeinsam mit unseren Kunden eine neue Ära der Markenaktivierung und des Markenschutzes. So ermöglichen wir unseren Kunden größtmögliche Wertschöpfung und weiteres Marktwachstum."

Jedes Display ein Unikat

"Ab sofort können unsere Kunden die Einzigartigkeit ihrer Marken noch stärker ausspielen", freut sich Stefan Kunzmann, Sales, Marketing und Innovation Director Central Europe bei DS Smith. "Mit unserer Mosaik-Software können wir beispielsweise auch bei mittleren und hohen Auflagen jede einzelne Verpackung und jedes einzelne Display zu einem Unikat machen. Die grafischen Möglichkeiten sind grenzenlos. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...