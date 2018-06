Digitales Licht hilft. Der tödliche Unfall des autonomen Versuchsträgers von Uber Anfang diesen Jahres hat die Meinung der Fachwelt zum Bedarf an Außenbeleuchtung völlig verändert. Bisher lautete die Prognose, dass ein gut erkennbares Positionslicht völlig ausreicht, da IR-Sensoren, Laserscanner und Radarsysteme die Erkennung der Außenwelt vollständig übernehmen. Der tragische Unfall zeigt, wie wichtig hochwertige Lichtsysteme wie etwa blendfreies Fernlicht für den heutigen aber auch für den zukünftigen Straßenverkehr sind.

Matrix-LED-Licht

Ein Matrix-Fernlicht leuchtet den Straßenraum in Fernlichtqualität aus, mit Ausnahme der Abschattung anderer Verkehrsteilnehmer, um Blendung auszuschließen. Diese Ausleuchtungsqualität verbessert gleichzeitig auch die Erkennbarkeit von Objekten durch eine Kamera. Im Uber-Unfallszenario kann man mindestens von zwei Sekunden Gewinn an Reaktionszeit durch Matrixlicht ausgehen, wenn man von einer Geschwindigkeit von 25 m/s und minimal 50 m Sichtweitegewinn ausgeht, obwohl 100 m Sichtweitegewinn und damit in diesem Fall vier Sekunden eher realistisch sind. Da im Matrix-LED-Scheinwerfer Software die bisherige Mechanik zur Modulation der Lichtverteilung ersetzt hat, handelt es sich hier um ein digitales Lichtsystem für Fahrzeuge.

Seit der Einführung der Matrix-LED-Technologie im Jahr 2013 gab es stetige Verbesserungen sowohl in punkto Leistung als auch in der Marktakzeptanz. Die Matrix-LED-Technologie ermöglicht auch in anderen Anwendungen wie zum Beispiel bei Heckleuchten und im Innenlicht zusätzliche kundenorientierte Funktionen für verschiedene Fahrsituationen und Sichtverhältnisse. Die Digitalisierung wird im Bereich der Beleuchtung neue Möglichkeiten schaffen, die für eine weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit sorgen werden.

