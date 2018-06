Ein grundsätzliches Problem bei der Charakterisierung von Signalen mit mehrpegeliger Modulation hängt damit zusammen, dass das Amplitudenrauschen einen stärkeren Einfluss auf das BER-Limit haben kann als herkömmliches Phasenrauschen (Jitter). Das erkennt man deutlich an dem in Bild 2 gezeigten PAM4-Signal, das eine relativ geringe Kanaldämpfung von lediglich 15 dB erfahren hat. Die Augenöffnung ähnelt einer flachen Scheibe. Das bedeutet, dass in diesem Fall das vertikale Rauschen (hier als Sigma-e bezeichnet) die Bitfehlerrate stärker beeinflusst als der Jitter. Diese vertikale Augenverengung lässt sich weitgehend kompensieren. Aktuelle Datenkommunikationsstandards schreiben üblicherweise eine adaptive Referenzentzerrung vor, die den negativen Einfluss der Kanaldämpfung auf die Signalqualität verringert.

