Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie: Aufstieg in die Belle Etage - Aktienanalyse Willkommen in der Belle Etage des deutschen Aktienmarktes. Seit knapp drei Monaten gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den 30 DAX-Werten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...