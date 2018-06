FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Das Gipfeltreffen von Trump und Jong Un verpuffte schnell am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB. Vielmehr seien die Investoren in Wartestellung gegangen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei unverändert geblieben. E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) (+2,08%) habe an der DAX-Spitze von der Meldung profitiert, in den USA eine Anlage zur Gewinnung aus erneuerbarer Energie mit 100 Megawatt Leistung zu errichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...