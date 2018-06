Der vom Anwender programmierbare PAC5523 IC ermöglicht zusammen mit der Firmware-IP, dass batteriegetriebene BLDC-Anwendungen mit hoher Leistung und großer Speicherkapazität durch die Verwendung von Trapezoidal-Steuerung mit Sensor, sensorloser BEMF-Steuerung oder sensorloser feldorientierter Steuerung (Field-Oriented Control, FOC) im gleichen Produkt schneller Marktreife erlangen.

active-semi, Inc. (www.active-semi.com) bringt mit PAC5523 IC das erste Produkt einer neuen Reihe von hochleistungsfähigen PAC-Motorsteuerungen auf den Markt. Es wird durch ein Evaluation Kit (EVK) und begleitende Firmware unterstützt, um die Evaluierung von fortschrittlichen Motorsteuerungslösungen zu erleichtern und zu beschleunigen.

Der neue PAC5523 verfügt über den leistungsfähigsten Mikrocontroller (MCU), der in integrierten Motorsteuerungs- und Antriebsprodukten auf dem Markt zu finden ist. Er enthält einen 150MHz Arm Cortex-M4F-MCU mit 128 kB FLASH, 32 kB SRAM und integrierter Floating Point Unit (FPU) mit digitalen Signalprozessoren (DSP), was eine hocheffiziente Implementierung von Motorsteuerungs- und Antriebsanwendungen ermöglicht. Der MCU verfügt zudem über einen 4-Level-Code-Schutz, einen Zwischenspeicher für schnellen FLASH-Zugriff, einen ECC für SRAM-Daten und einer CRC-Engine.

Der PAC5523 umfasst außerdem optimierte Peripherieteile, die speziell für BLDC-Motorsteuerungsanwendungen entworfen wurden.

Der 70 V PAC5523 ist für batteriegetriebene und andere BLDC-Anwendungen bis zu 48 V optimiert. Mit dem hochleistungsfähigen MCU integriert sind Stromüberwachung, Gate-Treiber und Signalverarbeitung für 3-Phasen-Wechselrichter-Anwendungen. Der PAC5523 kann mit einer Batterie von bis zu 20 V oder noch höheren Stromspannungen geliefert werden, wobei der 70 V-DC/DC-Buck- oder SEPIC-Controller-Multi-Modus-Power-ManagerTM (MMPM) zum Einsatz kommt. Der PAC5523 implementiert einen Total Hibernate ModeTM, der die Batterielebensdauer und Systemeffizienz durch die Reduzierung des Ruhestroms auf 18uA regelt.

Die Application-Specific Power DriversTM (ASPD) integrieren 70 V/1.5A-Gate-Antriebe für Hochleistungsanwendungen mit 2-Level-Totzeit-Schutz für den externen MOSFET-basierten Wechselrichter. Das konfigurierbare Analog-Front-EndTM (CAFE) enthält drei Differenzial-Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (Programmable Gain Amplifiers, PGAs), vier single-ended PGAs, 10 Komparatoren, Puffer und DACs, die für die Signalabtastung und Filterung bei Steuerungsanwendungen eingesetzt werden können, sodass weniger externe Komponenten gebraucht werden.

"Der PAC5523 umfasst einen MCU mit hoher Leistung und großer Speicherkapazität einschließlich der integrierten 70 V DC/DC-Steuerung und Gate-Treiber, ein konfigurierbares Analog-Front-End, gekoppelt mit Total Hibernate Mode von active-semi und anderen patentierten Merkmalen, woraus das kleinste Hochspannungssystem mit der größten Systemeffizienz resultiert", so David Briggs, Vice President und Geschäftsführer von active-semi. "Wir freuen uns über die rasant zunehmende Anzahl an Kunden, die den PAC5523 in die Produktion aufnehmen."

In einem 6 mm x 6 mm kleinen QFN-Paket mit gesamter Integration kann der PAC5523 eine extrem kleine Stückliste und physische Größe realisieren, die sich für kompakte batteriegetriebene BLDC-Anwendungen eignet.

Der PAC5523EVK erweitert das Portfolio von PAC-Evaluierungskits (EVKs), die eine schnelle Prototypenerstellung für verschiedene Anwendungen ermöglichen, darunter Elektrowerkzeuge, Gartenwerkzeuge, Telekommunikationsfans, batteriegetriebene Fahrzeuge, Drohnen, ferngesteuerte Autos sowie allgemeine BLDC-Anwendungen. Zusammen mit der Motorsteuerungs-Firmware von active-semi und der IP-Bibliothek vereinfacht der PAC5523 die Systementwicklung mit sensorgesteuerten und sensorlosen FOC und sensorlosen trapezoidalen Motorsteuerungslösungen für batteriegetriebene Hochspannungsanwendungen.

PAC5523 IC und PAC5523EVK1 sind bei führenden Händlern erhältlich.

Weitere Informationen zu active-semi und intelligenten Motorsteuerungs-Lösungen finden Sie unter https://active-semi.com/products/intelligent-motor-control.

Über active-semi

Das im Jahr 2004 im Silicon Valley gegründete Unternehmen active-semi mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist ein sich schnell weiterentwickelnder Marktführer in den Bereichen Multi-Milliarden-Dollar-Energieverwaltung und intelligente digitale IC-Motorantriebe. Das Portfolio des Unternehmens von Analog- und Mischsignal-SoCs bietet skalierbare Kernplattformen, die in ladenden, antreibenden und eingebetteten digitalen Steuerungssystemen für industrielle, kommerzielle und verbraucherorientierte Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Angebot von active-semi umfasst Power Application Controllers (PAC), DC-DC- und ActivePMU- Produkte, die es ermöglichen, die Größe und Kosten von Lösungen wesentlich zu reduzieren, die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern und die Systementwicklungszeit zu verkürzen.

active-semi ist ein multinationales Unternehmen mit über 170 erteilten und angemeldeten Patenten. active-semiInternational Inc. ist ein auf den Kaimaninseln ansässiger Konzern, der von führenden Risikokapitalgesellschaften wie USVP, Tenaya Capital, LG und LDV Partners finanziert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.active-semi.com.

