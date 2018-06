Anstatt die statistisch voraussehbare Entwicklung und die damit verbundenen Probleme der AHV zu lösen, reagieren die Politiker beider Kammern bei jeder Abstimmung schon reflexartig mit einer eigentlich unlauteren Themenbündelung.

Was beim Geldspielgesetz leider einmal mehr funktioniert hat, die Angstmacherei, dass ohne Annahme der Vorlage die AHV gefährdet sei, soll jetzt auch die anstehende Steuerreform 17 zum Erfolg führen. Einfach ein Paket mit der AHV-Revision schnüren, so dass die altermässig vorwiegend in der der Nähe des Pensionsalters Stimmenden beides gutheissen müssen, um ihre Rente zu sichern, und schon hat sich die politische Arbeit scheinbar erledigt.

Erpressung der Stimmbürger

Die Einheit der Materie, welche zum Beispiel bei Volksinitiativen gewährleistet sein muss, wird hier schlicht ignoriert. Das mag formaljuristisch bei Gesetzesvorlagen aus dem Parlament angehen, wie der umtriebige Bundesratskandidat und Wirtschaftskommission-Präsident, Ständerat Pirmin Bischof (CVP) nicht müde wird zu betonen, für die Glaubwürdigkeit der Politik ist es Gift. Bei den Stimmbürgern kommt dies richtigerweise als schlichte Erpressung an. Was alle politischen Parteien als "Kompromiss" schönreden, ist eine eigentliche Arbeitsverweigerung bei der Lösung anstehender Probleme, sowohl beim Steuerrecht, als auch bei der AHV.

Hinterzimmer-Kuhhandel statt Diskurs mit der Bevölkerung

Anstatt der Bevölkerung zu erklären, dass bei der AHV eigentlich nur vier Stellschrauben (höhere Beiträge, längere Lebensarbeitszeit, tiefere Bezüge, mehr jüngere Einzahler) zu Verfügung stehen, um auf die Altersstruktur der Bevölkerung (wir werden älter und der Anteil der älteren Bevölkerung nimmt zu) angemessen zu reagieren, wird getrickst und eine Lösung auf irgendwann später (möglichst nach der nächsten Wahl) verschoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...