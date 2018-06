Hamburg (ots) -



Aus ihrer Zeit als Tennis-Profi kennt man Steffi Graf, 49, vor allem als diszipliniert und zurückhaltend. Heute, so sagt sie in der aktuellen GALA (Heft 25/2018, ab morgen im Handel), sei sie durchaus abenteuerhungrig - und sogar kühner als Ehemann Andre Agassi, mit dem sie seit 17 Jahren verheiratet ist.



Innerhalb der Familie Graf/Agassi - Sohn Jayden ist 16, Tochter Jaz ist 14 - gebe es in Sachen Mut eine klare Rollenverteilung. "Wenn es darum ginge, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen, wären wir Mädels am Start", sagt Steffi Graf zu GALA.



