Hamburg (ots) - Am 23. Juni 2018 veranstaltet der Verein Yoga für alle e.V. die LANGENACHTDESYOOOGA - insgesamt in acht Städten und auf Sylt. Hamburg ist zum fünften Mal dabei, neu ist dieses Jahr Köln.



Fast 200 Yogazentren, Fitnessstudios, Sportvereine und weitere Yoga-Locations zeigen von 17:00 - 23:00 Uhr in gut 1.000 Yogaclasses die Vielfalt von Yoga und Meditation. Gemeinsam gestalten sie dieses Non-Profit-Event, um Geld für soziales Yoga zu sammeln. Sie öffnen ihre Türen, organisieren schöne Programme und verzichten auf Einnahmen - für den guten Zweck. 300 Stunden soziales Yoga hat der Verein bisher ermöglicht, 2018 sollen es 1.000 Stunden werden. Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet Yoga für alle e.V. einmal im Jahr das Fundraising-Event LANGENACHTDESYOOOGA. Die Erlöse fließen in soziales Yoga.



Der gute Zweck - yogahilft:



Mit den Erlösen, die die LANGENACHTDESYOOOGA erzielt, ermöglicht der Verein Yoga für Menschen, die in der Obhut einer sozialen oder staatlichen Einrichtung sind: im Strafvollzug, im Frauenhaus, im Kinderheim, für Geflüchtete. Auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei Essstörungen und in Zeiten persönlicher Trauer. Insbesondere diese Personengruppen profitieren von den wissenschaftlich belegten, positiven und therapeutischen Auswirkungen einer regelmäßigen Yogapraxis. yogahilft Yoga für alle e.V. arbeitet mit staatlichen und sozialen Einrichtungen zusammen, die auf diesem Gebiet eine Expertise haben. Darunter Nussknacker e.V., Insel e.V., Smutje e.V., Sozialtherapeutische Anstalt Fuhlsbüttel, 5. Hamburger Frauenhaus, Fähre e.V., Hospizdienst Bergedorf e.V., Anad e.V., Diakonie.



Die LANGENACHTDESYOOOGA



BesucherInnen können in Hamburg, München, Bochum, Berlin, Zürich, Bremen, Schwerin, Köln und auf Sylt mit nur einem Ticket aus der Fülle der Angebote schöpfen und so ihre persönliche Yoga-Erfahrung machen: u.a. Acro-Yoga, Lachyoga, Gong-Meditation, Hormonyoga, Hot Yoga, Yoga für Männer und vieles mehr. Yoga für alle eben. Cornelia Brammen, Initiatorin der Yoganacht und Vorstand von Yoga für alle e.V.: "Wir sind unglaublich dankbar und glücklich, dass dieses Non-Profit-Gemeinschafts-Event so wunderbar aufgenommen wurde und schon sehr viele Menschen zum Yoga gebracht hat."



Key-Facts LANGENACHTDESYOOOGA Termin: 23.06.2018, 17:00 - 23:00 Uhr Tickets: 20 Euro / 30 CHF ab Mitte Mai bei allen teilnehmenden Studios. Alle Infos unter https://www.yoganacht.de



Der Verein ist auf Spenden angewiesen. Spendenkonto: GLS-Bank, IBAN: DE28430609672048663400.



Alle Information zum Verein und Veranstalter der Yoganacht, Yoga für alle e.V., unter: www.yogahilft.com



OTS: Yoga für alle e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129386 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129386.rss2



Pressekontakt: Cornelia Brammen Mail: conny@yogahilft.com mobil: 0163-7080914