FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.06.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BOOHOO TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 240 (225) PENCE - BARCLAYS CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 2550 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1460 (1390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CONNECT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 40 (140) PENCE - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 4300 (3680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS RENEWI PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1416 (1410) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1975 (2010) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 400 (403) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 485 (610) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 682 (698) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1400 (1320) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS OXFORD BIOMEDICA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1100 (825) PENCE - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 700 (665) PENCE - JPMORGAN RAISES HELICAL BAR PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1180 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MERRILL LYNCH RAISES TALK TALK TELECOM TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - RBC CUTS BAT PRICE TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS INITIATES INFORMA WITH 'BUY' - TARGET 950 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob