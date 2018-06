Unterföhring (ots) - 13. Juni 2018. Nervenaufreibender Sommer in SAT.1 emotions: Mit den neuen Staffeln der Spionage-Hits "Homeland" (15.06., 21:40 Uhr) und "The Americans" (15.06., 23:40 Uhr) sowie dem Start der französischen Anwaltsserie "Lebowitz vs Lebowitz" (17.06., 20:15 Uhr) hat der Sender im Juni gleich drei exklusive Deutschland-Premieren für Serienliebhaber im Programm.



Die Neustarts im Einzelnen:



"Homeland": Nach der Entlassung aus dem Weißen Haus zieht Carrie (Claire Danes) bei ihrer Schwester ein. Aber die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit lassen ihr keine Ruhe. Sie will unbedingt beweisen, dass sich Präsidentin Keane (Elizabeth Marvel) für den Anschlag auf sie rächen will und langsam unberechenbar wird ...



Zwölf Folgen der siebten Staffel,



Deutschland-Premiere Ab Freitag, 15. Juni 2018, um 21:40 Uhr USA 2018



"The Americans": In den 1980er Jahren steckt die Welt mitten im Kalten Krieg. Mit ihren Kindern leben Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell) Jennings in einem Washingtoner Vorort. Was keiner ahnt: Sie sind KGB-Agenten. Aber Philip bekommt Zweifel, ob er auf der richtigen Seite steht ...



13 Folgen der fünften Staffel,



Deutschland-Premiere Ab Freitag, 15. Juni 2018, um 23:40 Uhr USA 2017



"Lebowitz vs Lebowitz": Früher führte das Anwaltspaar Paule (Clémentine Célarié) und Simon Lebowitz (Antoine Duléry) eine erfolgreiche Kanzlei. Dann kam die Scheidung. Als Simon wenig später stirbt, stellt sich heraus, dass er insgeheim seine deutlich jüngere Kollegin (Caroline Anglade) geheiratet hat. Fortan sind die beiden Frauen gezwungen, die Kanzlei gemeinsam zu leiten ...



Acht Folgen der ersten Staffel,



Deutschland-Premiere Ab Sonntag, 17. Juni 2018, um 20:15 Uhr F 2016



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Kira Mindermann



Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230