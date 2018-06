Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30,11 Euro belassen. Die Trennung vom langjährigen Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes, Ex-Chef des Brief- und Paketgeschäfts, sei keine Überraschung, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hier aufgelaufenen Kosten hätten auch am Vertrauen in den Gesamtkonzern genagt. Vor allem der Informationsfluss müsse sich deutlich verbessern./ag/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-13/11:40

ISIN: DE0005552004