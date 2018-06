Zürich - Vor dem US-Zinsentscheid am Mittwochabend präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt ohne klare Richtung. Nach einem zunächst freundlichen Start hat der SMI knapp ins Minus gedreht und bewegt sich seither in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag. Die Anleger halten sich vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed zurück.

Für die US-Währungshüter stellt der erwartete Zinsschritt die siebte Erhöhung seit Beginn der Zinswende im Dezember 2015 dar. Alles andere als eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten würde die Märkte erschüttern. Zudem erhoffen sich Investoren Aufschluss über den weiteren Kurs des Fed: Kommt es in diesem Jahr zu einem oder zwei weiteren Zinserhöhungen und wie sehen die Projektionen für 2019 aus. Den Amerikanern folgen am morgigen Donnerstag erst die EZB und am Freitag die Bank of Japan mit ihren Entscheiden.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.05 Uhr 0,04 Prozent höher bei 8'644,16 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,09 Prozent auf 1'449,85 Zähler an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,13 Prozent auf 10'409,24 Punkte.

Die ...

