Eurowings hat die Marktlücke geschlossen, die durch die Pleite von Air Berlin entstand. Nun machen dem Billigflieger Engpässe zu schaffen.

Eurowings-Chef Thorsten Dirks hat Probleme bei der Lufthansa-Tochter eingeräumt. Die aktuelle Situation mit vielen Verspätungen und Flugausfällen sei nicht befriedigend, sagte er am Dienstagabend im Luftfahrt-Presseclub in Frankfurt. Doch gehe es allen Airlines so, die Ursachen lägen nicht in ihrer Verantwortung.

"Wir haben in Europa im Moment ein Riesenthema mit der Flugsicherung", sagte Dirks. Die Fluglotsenstreiks in Frankreich oder Italien sorgten für stundenlange Unterbrechungen. Im Mai und Juni hätten zudem starke Gewitter ...

