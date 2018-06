Viele Promis wie der Fußballspieler James Rodriguez, Paris Hilton, der Boxweltmeister Floyd Mayweather oder die ehemalige NBA Star Dennis Rodman werben für ICOs (Initial Coin Offerings). Rodman war in Singapur während des historischen Treffens zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in einem T-Shirt mit dem Logo von PotCoin, einer Kryptowährung, zu sehen. Erhöhen solche Promi-Zusammenarbeiten den Wert der digitalen Tokens? Die SEC (Securities and Exchange Commission) warnt, dass dabei gegen die Wertpapiergesetze verstoßen werden könnte. Es wäre aber nicht richtig, ICOs, welche vor allem zur Finanzierung neuer Kryptowährungen dienen, apriori für schlecht zu halten. Es gibt schlechte, aber auch gute Beispiele.

Den vollständigen Artikel lesen ...