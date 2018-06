Wien (www.aktiencheck.de) - Fondsmanager in Europa fassen Autoaktien derzeit nur mit spitzen Fingern an, so die Experten von "FONDS professionell". Im Juni seien ihre Investments in Auto-Aktien auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren gesunken. Das gehe aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bank of America Merrill Lynch hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...