- EU verfehlt eigenes Ziel - terrestrisch kein schnelles Internet für 100% der Haushalte realisierbar



skyDSL, internationaler Telekommunikationsanbieter, in Zusammenarbeit mit Eutelsat, dem europäischen Betreiber von Telekommunikationssatelliten, lanciert heute seine neue, überall verfügbare Flatrate mit 50 Mbit/s. Mit diesem Angebot übertrifft skyDSL seine terrestrischen Pendants, durch eine 100%-ige Hochgeschwindigkeits-Breitbandabdeckung, selbst in ländlichen oder schwer zugänglichen Gebieten, in 20 Ländern Europas.



"Das ist eine fantastische Neuigkeit für alle unter- oder unversorgten Regionen.", sagt Jan Heße, Geschäftsführer der skyDSL Gruppe. "Vor allem nachdem vor wenigen Tagen der Europäische Rechnungshof (EuRH) in seinem Sonderbericht veröffentlicht hat, dass die schnelle Breitbandversorgung in den meisten Mitgliedsstaaten problematisch ist und in der Hälfte der Mitgliedstaaten der europäischen Union immer noch weniger als 50% der ländlichen Gebiete erreicht. Das Ziel der Union, allen Einwohnern Zugang zu mehr als 30 Mbit/s zu ermöglichen wird deswegen voraussichtlich nicht erfüllt werden, so der Bericht weiter."



In den letzten Jahren ist das Internet nicht nur eine Grundvoraussetzung des täglichen Lebens in jedem Haushalt geworden, sondern auch zu einem essentiellen Eckpunkt für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller Regionen. Dabei sind sich alle Experten einig, dass die Gewährleistung schneller Internetanschlüsse und der Internetzugang für Jedermann für die weitere internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas unerlässlich ist; dies auch vor dem Hintergrund das ansonsten ganze Landstriche schleichend entsiedelt werden würden. Hier ist die Politik gefragt, Anreize für zukünftige Technologieentwicklungen zu schaffen, die tatsächlich allen Bürgern zu Gute kommen können.



Offensichtlich besteht für ländliche Gebiete kein echtes Interesse an der Installation von Glasfaser oder xDSL-basierten Technologien. Auch sind Aufbau und Betrieb teuer und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Eine hohe Investition die sich in unserer technologisch schnell voranschreitenden Zeit nicht amortisieren kann und wird. So wird ohne die Weiterentwicklung der Funktechnologien ein Kreislauf in Gang gesetzt, der soziale Ausgrenzung und Armut der Bewohner ländlicher Gebiete zur Folge hat und durch die Abwanderung von Unternehmen zu ungewollten, aber unvermeidbaren Migrationsströmen in die Städte führen wird.



Selbst wenn Satelliten-Internet heute noch nicht vollständig mit terrestrischen Angeboten konkurrieren kann, so ist es doch die einzige echte und nachhaltige Antwort auf die Frage, wie zukünftig allen Bürgern ein qualitativer und hochwertiger Internetzugang angeboten werden kann. Nur die Satelliten-Technologie, in Ihrer Art alle gleichermaßen zu versorgen, ist eine zeitgemäße und demokratische Technologie, zumal die Infrastrukturinvestitionen pro Nutzer bereits heute geringer als bei Glasfaser oder 5G sind.



Gerade junge Menschen setzen zunehmend ausschließlich auf Funktechnologien. So ist abzusehen, dass Investitionen in terrestrische Infrastruktur sich künftig immer weniger auszahlen werden. Gleichzeitig zeigen internationale Projekte im Satellitenbereich auf, wohin sich die Technologie entwickeln kann. LEO oder MEO Satelliten für schnelles Internet oder der Empfang "ohne herkömmliche" Satellitenantennen werden zu einer deutlichen technologischen Verbesserung der Funk-Technologie Satellit beitragen. Vor diesem Hintergrund steht es allerdings auch außer Frage, dass hier innerhalb Europas akuter Nachholbedarf besteht. So gilt heute mehr denn je, dass auch zukünftig durch wirtschaftlich effiziente und zukunftsweisende Investitionen unser Europäischer Wohlstand gesichert werden muss.



Mit dem attraktiven Internetangebot von skyDSL hat jeder die Möglichkeit bis zu 50 MBit/s unbegrenzt und überall nutzen zu können. Das auf Privatkunden zugeschnittene skyDSL2+ FLAT L Premium Paket inkl. Satelliten-Modem und Telefonie-Flatrate kostet inkl. Treuebonus 49,80 EUR monatlich. Für Unternehmen und professionelle Nutzer hält skyDSL zudem eine Reihe von Hochgeschwindigkeit-Internet- und Backup-Lösungen bereit. Die skyDSL Satellitenanschlüsse bieten sich somit als eine echte und attraktive Technologiealternative an, und gleicht die Zugangsmöglichkeiten zum Internet für Privatkunden und Unternehmen im ländlichen Bereich mit denen der Stadt weiter an.



