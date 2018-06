Frankfurt (ots) - Mit der schönsten Zeit des Jahres Geld verdienen - das geht mit einer rentablen Ferienimmobilie. Doch welcher Ferienort im Ausland ist für den Kauf einer solchen mit anschließender Vermietung an Urlaubsgäste besonders geeignet, lohnt sich nur die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, oder auch das weniger bekannte Städtchen am Gardasee? FeWo-direkt, seit 20 Jahren Experte in der Online-Ferienhausvermietung, hat die Orte in Europa mit dem höchsten Nachfrageanstieg auf dem Portal sowie die dort gezahlten Durchschnittspreise seiner Reisekunden ermittelt. Eine Analyse zeigt zudem, was ein Ferienhaus mitbringen sollte, um möglichst viele Urlauber anzusprechen.



Wer seit 2015 im Ausland sein Urlaubshäuschen erworben hat, der zahlte dafür laut der FeWo-direkt "Marktstudie private Ferienimmobilien 2018" im Durchschnitt 276.500 Euro (in Deutschland: 209.500 Euro). Rund 20 Wochen im Jahr wird solch ein Feriendomizil an Touristen vermietet, an mehreren Wochen im Jahr verbringen die für die Studie befragten Besitzer selbst dort ihren Urlaub. Mit der Vermietung erzielen die Studienteilnehmer im Durchschnitt 13.900 Euro pro Jahr - knapp 15 Prozent mehr als Ferienimmobilien am Standort Deutschland abwerfen.



Entscheidend für eine erfolgreiche und rentable Vermietung im Ausland ist eine attraktive Umgebung und eine ansprechende Ausstattung, wie die FeWo-direkt-Studie belegt. Demnach stehen Strandnähe, Fern- und Meerblick aber auch Merkmale wie Klimaanlage, Pool und Terrasse bei Urlaubern und Eigentümern hoch im Kurs.* Während 2007 noch Ausstattungen wie Sat- oder Kabelfernsehen für 77 Prozent der Urlauber wichtig waren, werden eine hochwertige Möblierung, moderne technische Geräte und schnelles Internet beziehungsweise WLAN immer bedeutender. So sehr, dass die Ausstattung im vergangenen Jahr laut einer Umfrage unter FeWo-direkt-Reisenden für die Buchungsentscheidung sogar wichtiger war als der Mietpreis.** Neben dem Anspruch auf eine Top-Ausstattung nimmt auch der Wunsch nach mehr Platz zu, vor allem im Ausland präferieren FeWo-direkt-Urlauber großzügige Unterkünfte, die mehr als 100 Quadratmeter messen.



Besonders die bei Deutschen beliebten Urlaubsreiseziele wie Spanien, Österreich und Italien zählten laut Analyse bisher zu den Top-10-Ländern für den Kauf von Ferienimmobilien im Ausland und belegen dabei die ersten Ränge, gefolgt von den Niederlanden, Kroatien und Portugal. Diese Länder sind auch bei FeWo-direkt Urlaubern angesagt, wie der zunehmende Nachfrageanstieg zeigt: Spitzenreiter der Top-20-Europareisezielen von FeWo-direkt-Reisenden im Jahresvergleich 2016/2017 war das südholländische Noordwijkerhout mit einem prozentualen Nachfragezuwachs von 625 Prozent. Auf Platz zwei lag das kroatische Medulin. Speziell gefragt auf dem Ferienhausportal waren aber auch die Regionen Sardinien und die Lombardei, die sich über einen bis zu 325 Prozent höheren Zuspruch freuen konnten. Beliebt wie eh und je blieben die Balearen - vor allem die Buchten Cala Mendia und Cala Anguila auf Mallorca lockten 2017 noch mehr FeWo-direkt-Urlauber an ihre Strände.



Prozentualer Nachfragezuwachs auf FeWo-direkt in den Top-20-Europareisezielen ***:



Rang / Land / Region / Ort / Prozentualer Nachfrageanstieg (gerundet) im Jahresvergleich 2016/2017 / Durchschnittspreis pro Person und Nacht in 2017 in Euro



1 / Niederlande / Südholland / Noordwijkerhout / 625% / 32 2 / Kroatien / Istrien / Medulin / 365% / 31 3 / Italien / Sardinien / Villasimius / 325% / 38 4 / Italien / Lombardei / Sirmione / 315% / 37 5 / Italien / Lombardei / Gargnano / 310% / 40 6 / Italien / Lombardei / Tignale / 295% / 37 7 / Italien / Venetien / Bardolino / 285% / 39 8 / Niederlande / Seeland / Bruinisse / 275% / 27 9 / Niederlande / Nordholland / Egmond aan Zee / 265% / 41 10 / Spanien / Andalusien / Torrox area / 260% / 29 11 / Niederlande / Nordholland / Wijk aan Zee / 260% / 28 12 / Spanien / Balearen / Campos Centre / 245% / 40 13 / Italien / Sardinien / Costa Rei / 235% / 34 14 / Spanien / Balearen / Cala Anguila-Cala Mendia / 230% / 44 15 / Italien / Lombardei / Gardone Riviera / 230% / 53 16 / Spanien / Balearen / Marina Manrera / 225% / 39 17 / Spanien / Balearen / Cala Llombards / 225% / 46 18 / Spanien / Balearen / Puerto de Alcudia / 220% / 42 19 / Spanien / Kanaren / Puerto del Carmen / 220% / 32 20 Spanien Balearen Can Picafort 220% 31



* Quelle: Befragung unter FeWo-direkt-Urlaubern im Oktober/November 2017 und "Marktstudie private Ferienimmobilien 2018", FeWo-direkt ** Quelle: Befragung unter FeWo-direkt-Urlaubern im Oktober/November 2017 *** Basierend auf FeWo-direkt-Daten für das Jahr 2017 im Vergleich zu 2016. Die Analyse berücksichtigt die von FeWo-direkt-Reisenden durchschnittlich pro Person und Nacht gezahlten Mietpreise für eine Ferienunterkunft in den genannten Destinationen im Jahr 2017.



Über die "Marktstudie private Ferienimmobilien 2018" Die Daten zur Marktstudie über private Ferienimmobilien werden jährlich im Rahmen einer Online-Befragung von FeWo-direkt erhoben. Die "Marktstudie private Ferienimmobilien 2018" wurde von der dwif Consulting GmbH durchgeführt. Im Januar 2018 wurden dafür 2.491 Eigentümer von Ferienimmobilien zu Themen rund um den Kauf von Ferienhäusern und -wohnungen, die Finanzierung der entsprechenden Objekte sowie deren Nutzung als Vermietungsobjekt befragt.



