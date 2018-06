Das Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und Donald-Trump weckt die Hoffnung auf eine Annäherung Nordkoreas an den Rest der Welt. So manche deutsche Firma mit Südkorea-Geschäft steht deshalb in den Startlöchern.

Der historische Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat zarte Hoffnungen in der deutschen Wirtschaft geweckt, dass sich hier ein neuer Markt auftun könnte. Etliche der rund 500 deutschen Firmen, die in Südkorea tätig seien, stünden nun "im Prinzip in den Startlöchern", sagt der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Man soll den Tag aber nicht vor dem Abend loben." Denn die Ergebnisse des Gipfels seien noch viel zu vage, als das man jetzt schon von konkreten Geschäftsmöglichkeiten sprechen könne.

Bei ihrem Treffen am Dienstag in Singapur hatten sich Trump und Kim auf den Abbau aller Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel geeinigt. Im Gegenzug garantieren die USA für die Sicherheit des kommunistischen Landes und setzen ihre gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea aus. Die Sanktionen gegen Nordkorea bleiben vorerst in Kraft. Trump hat vor Journalisten allerdings gesagt, ...

