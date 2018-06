Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Just Eat nach Berichten über eine Strategieänderung des Rivalen Deliveroo mit einem Kursziel von 1010 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Dass der britische Online-Essenslieferdienst nun auch Restaurants mit eigenen Fahrern in sein Angebot aufnehme, mache ihn zum direkteren Konkurrenten für Just Eat, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der negativen Kursreaktion preise die Aktie das nun aber vollständig ein. Zudem arbeite Just Eat in Großbritannien mit fast dreimal soviel Restaurants zusammen wie Deliveroo./gl/ag Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-06-13/12:18

ISIN: GB00BKX5CN86