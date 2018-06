Lebensversicherer sitzen auf einem Schatz - den sogenannten Bewertungsreserven. Der BGH soll heute entscheiden, wie sehr Kunden davon profitieren dürfen.

Viele Jahre eingezahlt, jetzt wird die Lebensversicherung fällig - und dann die Enttäuschung: Die Summe fällt seit einiger Zeit häufig kleiner aus als von den ausscheidenden Kunden erhofft. Der Bund der Versicherten (BdV) will das nicht hinnehmen. Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe streitet er am Mittwoch für ein Grundsatz-Urteil. (Az. IV ZR 201/17)

Worum geht es?

Um die Frage, wie viel Geld den Versicherten am Laufzeit-Ende aus den sogenannten Bewertungsreserven zusteht. Versicherer legen die Kundengelder am Kapitalmarkt an, größtenteils in festverzinslichen Papieren wie Staatsanleihen. Oft besitzen Versicherer noch Anleihen mit sehr hohen Zinsen, die heute wesentlich schlechter verzinst wären. Würden die Versicherer ihre lukrativen Papiere verkaufen, könnten sie erhebliche Einnahmen erzielen. Diese Buchgewinne heißen Bewertungsreserven, die zum Teil als sogenannte Überschussbeteiligung am Ende der Vertragslaufzeit an die Versicherten ausgeschüttet werden.

Früher mussten die Versicherer ausscheidende Kunden anteilig zur Hälfte an diesen Buchgewinnen beteiligen - entsprechend hoch fielen in der Niedrigzins-Phase die Ausschüttungen aus. 2014 gab es allerdings eine Gesetzesänderung, die diese Überschussbeteiligung erheblich senkte. Der BdV will jetzt erreichen, dass wieder mehr Geld an die Kunden ausgeschüttet wird.

Was ist das Problem?

Klassische Renten- und Lebensversicherungen leiden selbst unter der Zinsflaute: Die Versicherer können die hohen Garantieversprechen der Vergangenheit kaum noch am Kapitalmarkt erwirtschaften. Die Leidtragenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...